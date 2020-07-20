وكالة الأنباء السورية : دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في خبر عاجل:" دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل". وأضاف الوكالة السورية :"الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق". يطلع غدا الثلاثاء نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط في جلسة لمجلس الأمن على جهود السلام في الشرق الأوسط Advertisements فيما يعقد مجلس الامن الأربعاء حوار تفاعلي غير رسمي مغلق حول تأثير كوفيد-19 على البلدان المتأثرة بالنزاعات وما بعد النزاع كما يطلع مبعوث سوريا الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس القادم و ستطلع جلسة مجلس الامن الجمعة القادمة على آفاق المحادثات في البلاد. يتصدر المناخ والأمن جدول أعمال المجلس يوم الجمعة.

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