المرصد السورى: قصف جوى إسرائيلى لمواقع للقوات السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن قصف جوى إسرائيلى يطال مواقع للقوات السورية والميليشيات الإيرانية فى محيط العاصمة دمشق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى سماء العاصمة دمشق، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

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