شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى اتصالا من أمير الكويت للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، اتصالا من أمير الكويت للاطمئنان على صحته، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .

وجاء نص البيان بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية، صدر اليوم عن الديوان الملكى البيان التالى :

Advertisements

"بيان من الديوان الملكى"

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .