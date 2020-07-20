شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: اعتقال 4 إرهابيين فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم الإثنين اعتقال أربعة إرهابيين فى قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن الخلية القول في بيان إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من استخبارات اللواء الثالث في فرقة الرد السريع، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، تتمكن من القاء القبض على 4 إرهابيين في محيط قضاء طوزخرماتو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقى: اعتقال 4 إرهابيين فى صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.