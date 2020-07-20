شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" قد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.