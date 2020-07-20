اخبار الخليج

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

Advertisements

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وبحسب وكالة الأنباء "واس" قد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا