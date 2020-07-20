برنامج اقتصادي أمريكي يدعم اليمن بـ27 مليون دولار

اليمن /الخليج 365

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية)، الإثنين، عن برنامج اقتصادي بقيمة 27.4 مليون دولار؛ لدعم اليمن.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن "برنامج الانتعاش الاقتصادي، هدفه دعم التعافي الاقتصادي في اليمن".

وأضاف البيان أن "البرنامج سيعزز سبل العيش، وسيعمل على تحسين النمو الاقتصادي والاستقرار".

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وأردف: "كما سيرفع دخل الأسرة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك".

وأوضحت الوكالة أن "البرنامج سيعمل أيضا على بناء قدرة مؤسسات اليمن الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي، ووزارة المالية، وهيئة الجمارك، ومؤسسة الموانئ".

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.