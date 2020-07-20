ليبيا.. ممثلة أممية تبحث استئناف الحوار وفق "مخرجات برلين"

وليد عبد الله/ الاناضول

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سبل استئناف الحوار السياسي، طبقا لمخرجات مؤتمر برلين.



واستضافت برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، دعا، في أبرز نتائجه، إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي للبحث عن حل للنزاع.



جاء ذلك خلال لقاء افتراضي، حضره إضافة للمشري، نائبيه، ومقرر المجلس الأعلى للدولة الليبية، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس، بحسب بيان للبعثة الأممية، نشر على صفحتها في فيسبوك.



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ووفق البيان، عرضت وليامز، خلال اللقاء، نتائج المحادثات التي أجرتها مؤخرًا مع الأطراف الليبية والخارجية.



وجددت وليامز، التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس، بالثقة التي مُنحت لهم، بعد إجرائهم، في 12 يوليو/تموز الجاري، انتخابات رئاسة المجلس، التي فاز بها خالد المشري.



والأحد، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لديها مبادرة للحل في ليبيا، تحظى بقبول من الأمم المتحدة، قد تقدم بالتنسيق مع تونس، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية بشأن تصريحات تبون.



وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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