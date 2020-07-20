ترامب وماكرون يبحثان الملف الليبي

واشنطن/ الخليج 365

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الملف الليبي.

وأفاد جود دير، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيسين ترامب وماكرون أجريا اتصالا هاتفيا.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية هامة، إضافة إلى سبل الحد من التوترات في ليبيا والتواجد العسكري الأجنبي فيها.

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وفي وقت سابق الإثنين، صرح ترامب أنه اتصل هاتفيا بكل من نظيريه الفرنسي ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي، دون ذكر أي تفاصيل عن الاتصال.

وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.



وفي الفترة الماضية، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.