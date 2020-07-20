اليمن.. الأمم المتحدة تطلب 385 مليون دولار لمكافحة كورونا

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365



طالبت منظمة الأمم المتحدة، الإثنين، بتوفير 385 مليون دولار، لتمويل دعم عملياتها المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا في اليمن.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية، بمقر المنظمة في نيويورك.



وقال دوجاريك إنه "حتى صباح الإثنين، تلقينا (الأمم المتحدة) 55 مليون دولار فقط، ما يساوي 14% مما نحتاجه بالفعل".



وأشار إلى أن "حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغت 1610، حتى صباح اليوم، بينها 445 وفاة"، في إشارة إلى المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.



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فيما لم تعلن جماعة الحوثي سوى 4 حالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/ أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء أعداد المصابين بالوباء.



وأوضح دوجاريك، أن "معدلات الوفيات (باليمن)، مرتفعة بشكل مثير للقلق، حيث تتجاوز 27 بالمائة (من عدد المصابين)، ما يعادل خمسة أضعاف المتوسط العالمي، وأنه من المرجح أن تكون أعداد العدوى الفعلية أعلى بكثير، نظرا لقلة مواد الاختبار".



وأفادت الأمم المتحدة، في وقت سابق، بأن معدل الوفيات العالمي بسبب كورونا يبلغ 7 بالمئة.



وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 14 مليونا و761 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 611 آلاف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و800 ألفا، حسب موقع "worldometers".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.