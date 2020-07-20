كورونا.. قطر تعتزم تقديم مستشفيين ميدانيين للعراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت قطر، الإثنين، اعتزامها تقديم مستشفيين ميدانيين إلى العراق لمساعدته في مواجهة جائحة كورونا، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من نظيره القطري خالد بن خليفة آل ثاني، وفق مصدرين.

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وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، (..) وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية".

ونقل البيان عن بن خليفة "استعداد دولة قطر لدعم جهود العراق الصحية في مكافحة خطر وباء كورونا، من خلال تقديم مستشفيين متنقلين يُجهّز أحدهما لمحافظة ذي قار (جنوب)، والآخر الى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار (غرب)".ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أبلغ خليفة الكاظمي بتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مستشفيين ميدانيين مجهزين بمختلف المعدات الطبية إلى العراق دعما للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



ويملك العراق بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة جراء عقود من الحروب وعدم الاستقرار والفساد، وهو ما يثير مخاوف من انهيار النظام الصحي في ظل جائحة كورونا.وحتى مساء الإثنين، سجل العراق 94 ألفا و693 إصابة بفيروس كورونا، بينها 3 آلاف و869 وفاة، و62 ألفاً و836 حالة شفاء.‎

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