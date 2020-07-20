أنقرة.. لقاء ثلاثي بين وزيري دفاع تركيا وقطر ووزير داخلية ليبيا

أنقرة/الخليج 365

شهدت العاصمة التركية أنقرة، الإثنين، اجتماعا ثلاثيا بين وزير دفاع تركيا خلوصي أكار ونظيره القطري خالد العطية، ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع "مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية".

وأضاف البيان أن العطية أجرى لقاءً منفصلا مع وزير الداخلية الليبي تناولا فيه "آخر المستجدات على الساحة الليبية".

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كما أجرى العطية لقاء آخر، مع وزير الدفاع التركي ناقشا فيه "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

وأكد أكار خلال لقائه العطية على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، قائلًا: "نعرب عن شكرنا لقطر إزاء الدعم الجاد للحكومة الشرعية في ليبيا، وحيال ضمان مناخ الاستقرار هناك".

وتعتبر زيارة الوزير القطري إلى تركيا، استكمالًا للزيارة التي أجراها أكار إلى الدوحة نهاية الأسبوع، وفرصة أخرى لبحث المستجدات بين البلدين.

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