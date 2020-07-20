الغنوشي يتهم "قوى" باستهداف ديمقراطية تونس وتعطيل برلمانها

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أدان رئيس مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، راشد الغنوشي، الإثنين، استهداف قوى (لم يسمها) للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، وخاصة منها مجلس نواب الشعب.

جاء ذلك في كلمة للغنوشي، خلال افتتاح يوم دراسي برلماني (جلسات مناقشات)، تحت عنوان "إطلاق مسار إعداد وإنجاز الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2025/2021".

وشدد الغنوشي، على "ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، بمواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها (تحقيرها) والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام".

وفي وقت سابق، الإثنين، عاين ممثلون عن النيابة التونسية، اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من أصل 217) بمقرّ مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وتنفذ كتلة الدستوري الحر (برئاسة عبير موسي) اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

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ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به عبير موسي وكتلتها، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

وطالما أعلنت موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

من جهته، ندّد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومقاومة الفساد، بدر الدين القمودي (حزب التيار الديمقراطي)، المشرفة على تنظيم اليوم الدراسي، باقتحام نواب "الدستوري الحر" للجلسة.

واعتبر القمودي، في حديث لراديو "موزاييك" (خاص)، أن "نواب الدستوري الحر، عملوا على تخريب الجلسة"، مشددا على أن هذا "العمل التخريبي لن يعيق اللجنة التي يرأسها في تحقيق أهدافها".

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