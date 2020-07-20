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شكرا لقرائتكم خبر عن للارتقاء بالمشهد الحضاري.. إزالة 16 ألف صبة خرسانية عشوائية بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري.
وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. أمانة منطقة الرياض تزيل أكثر من ١٦ ألف صبة خرسانية عشوائية”.
وأشارت أمانة منطقة الرياض، إلى أن عملية إزالة الصبات الخرسانية تشمل مختلف أرجاء العاصمة وتتم خلال ٩٠ يومًا”.
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