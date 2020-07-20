شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»:فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مقطع فيديو متداول يظهر عملية حرق قطة في مشهد صادم دفع متداوليه لسرعة ضبط الفاعلين ومعاقبتهم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله بن مساعد أبا الخيل أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول لحرق قطة، تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًا، واتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.
وأكد المتحدث أن إحدى المنظمات الهندية المختصة قد أعلنت عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن المتسبب، وترجو الوزارة ممن لديه معلومات تخالف ذلك، التواصل معها عبر الهاتف المخصص لذلك: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ أو التواصل مع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر «البيئة»:فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.