شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي هاتفك من برمجية BlackRock التي تسرق كلمات المرور؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اكتشفت شركة (ThreatFabric) للأمن الإلكتروني سلالة جديدة من البرمجيات الضارة التي يطلق عليها (BlackRock) تستهدف مستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

ويعتبر الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن (BlackRock) هو العدد الهائل للتطبيقات التي استهدفتها حتى الآن، التي وصلت إلى أكثر من 337 تطبيقًا، من ضمنها تطبيقات شائعة، مثل: جيميل، وأوبر، وتويتر، وسناب شات، وإنستاجرام، وأمازون، ونتفليكس، وتطبيقات التسوق والأخبار والإنتاجية وغيرها من التطبيقات الأخرى.

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وتعتمد (BlackRock) على الخداع والهندسة الاجتماعية لتنفيذ الأوامر، وذلك عن طريق خداع المستخدمين لإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم عن طريق استخدام نمط خداعي يُسمى (التراكبات) Overlays وهي عبارة عن نوافذ وهمية تنبثق عندما يحاول المستخدم تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات الشرعية.

حيث تستخدم (BlackRock) هذا التكتيك لخداع المستخدمين لملء تفاصيل تسجيل الدخول وتفاصيل البطاقة المصرفية في النافذة الوهمية عند بدء استخدام تطبيق شرعي، بعد ذلك تُرسل بيانات الاعتماد التي ادخلها المستخدم إلى خادم الأوامر والتحكم الخاص بالمخترق، حيث يتم تسجيلها وجمعها لاستخدامها لاحقًا.

ومن ثم لحماية نفسك من خطر سرقة بياناتك الشخصية، تأكد من تثبيت تطبيق موثوق به لمكافحة الفيروسات، بالإضافة إلى استخدام تطبيق (VPN) عند إجراء المعاملات المالية عبر هاتفك الذكي.