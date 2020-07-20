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محمد بن سلمان يطمئن ولي عهد الكويت على صحة الملك

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وبحسب وكالة الأنباء "واس"، "تلقى (...) الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من (..) الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية".

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وبحسب الوكالة "طمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.
وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة. ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.
وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.

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