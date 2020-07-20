السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، فإن المحكمة العليا أكدت في بيان إن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، الموافق للثلاثين من شهر يوليو/تموز 2020، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

وأشارت إلى أنه بعد الإطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، وهو ما يعني أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة.