شكرا لقرائتكم خبر عن حجز المواعيد الإلكترونياً بلجان المنازعات والمخالفات المصرفية في الرياض والدمام وجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية عن تفعيل خدمة حجز موعد لمراجعة المقر الرئيس للأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بمدينة الرياض وفرعيها بمدينة الدمام ومحافظة جدة، عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني ابتداءً من يوم الاثنين 29/ 11/ 1441هـ الموافق 20/ 7/ 2020م. وأكدت الأمانة العامة أنه عند مراجعة مقرها الرئيس وفرعيها؛ فإنه لا بد من التقيد بحجز موعد إلكتروني، والحضور في الموعد المُحدد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

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