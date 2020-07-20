شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - وأدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.
وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.
وقفزت الفضة 2.4 % إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة، وفقا لرويترز.
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