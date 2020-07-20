اخبار الخليج

إحباط تهريب 5880 زجاجة «خمر» مخبأة داخل «قوالب زبدة» (صور)

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 5880 زجاجة «خمر» مخبأة داخل «قوالب زبدة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 5880 زجاجة خمر كانت قادمة إلى المملكة،عبر إرسالية واردة لمنفذ البطحاء.

Advertisements

وأوضح حساب “الجمارك ” على موقع تويتر أن مفتشي جمرك البطحاء تمكنوا من كشف زجاجات الخمر مُخبأةبطريقة فنيّةداخل إرساليات “قوالب زبدة”.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 5880 زجاجة «خمر» مخبأة داخل «قوالب زبدة» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا