إحباط تهريب 5880 زجاجة «خمر» مخبأة داخل «قوالب زبدة» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 5880 زجاجة خمر كانت قادمة إلى المملكة،عبر إرسالية واردة لمنفذ البطحاء. Advertisements وأوضح حساب “الجمارك السعودية” على موقع تويتر أن مفتشي جمرك البطحاء تمكنوا من كشف زجاجات الخمر مُخبأةبطريقة فنيّةداخل إرساليات “قوالب زبدة”.

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