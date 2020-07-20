الامارات : 271 اصابة جديدة ب(كورونا) والاجمالي 57193

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت الامارات اليوم الاثنين تسجيل 271 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ عدد الاصابات المسجلة 57193 حالة. وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية وفقا لوكالة انباء الامارات (وام) انها سجلت 352 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 49621 حالة. واضافت انها في المقابل سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات 340 حالة مشيرة الى اجراء اكثر من 27 ألف فحص جديد.

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