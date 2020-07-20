التشكيك في مقتله يظهر مجددا... جدل بعد ظهور شبيه علي عبد الله صالح في اليمن

وأثارت الصورة جدلا واسعا بين المعلقين، إذ ذهب فريق إلى أن الشخص الذي يظهر في الصورة هو الرئيس صالح نفسه وأنه في حاله تنكر، مستندين إلى رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في رواية اغتياله.

بينما ذهب فريق إلى أن الشخص الموضح في الصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية؛ لكنه ليس "صالح"؛ منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسَبَق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظّمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.

وقتل علي عبد الله صالح في إطلاق نار، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، بعد أن بدل ولاءه في الحرب الأهلية التي تشهدها اليمن، متخليا عن حلفائه الحوثيين لصالح التحالف الذي تقوده السعودية، بحسب ما قاله خصوم وأنصار له.

وقالت مصادر في جماعة "أنصار الله" إن مقاتلين أوقفوا سيارته المصفحة بقذيفة صاروخية خارج صنعاء ثم أطلقوا عليه النار فقتلوه.