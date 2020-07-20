وزير الدفاع القطري يجتمع بنظيره التركي ووزير الداخلية الليبي في أنقرة

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وأشارت الوزارة إلى لقاء جمع بين العطية وخلوصي آكار، وزير الدفاع التركي خلال زيارته، حيث تم مناقشة العلاقات الثنائية والدفاعية بين البلدين.
وأضافت في تغريدة منفصلة، إن وزير الدفاع القطري اجتمع بآكار وباشاغا خلال وجوده بالعاصمة التركية، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية.
على جانب آخر، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، اليوم، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.
فيما أعلن مجلس النواب المصري موافقته بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
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