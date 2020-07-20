وزارة الداخلية في إقليم كردستان: ابنة شقيق صالح مسلم سلمت نفسها للشرطة التركية

ووفقا لشبكة "روداو" المحلية، فإن الوزارة قالت في بيان إنه "فيما يتعلق بادعاءات تسليم إقليم كردستان (داليا محمود مسلم) إلى تركيا. نرى أنه من الضروري أن نعلن للرأي العام بأن هذا الخبر لا أساس له وأنه محاولة تضليلية لإخفاء حقيقة الأمر".

وأضافت أن "داليا محمود مسلم والمعروفة باسم (فيان شرفان)، وبعد تركها صفوف وحدات حماية المرأة ارتبطت بعلاقة غرامية مع مقاتل آخر من منطقة بدليس في كردستان تركيا يدعى (سلام رمضان محمد) والملقب بـ(تهلدان)، الذي كان منضماً لوحدات حماية الشعب، حيث قرر كلاهما ترك (صفوف القوات) والفرار

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مع بعضهما البعض".

وتساءل بيان الوزراة "بدلاً من تلفيق الاتهامات وإطلاقها جزافاً، كان حرياً بإعلام حزب العمال الكردستاني ومن على شاكلتهم أن يسألوا أنفسهم لماذا يتخلى الناس عن صفوفهم ومستعدون للمخاطرة بحياتهم عن طريق التهريب من أجل الخلاص من تهديداتهم".

وأكدت الوزارة موقف إقليم كوردستان بإيواء من يلوذون به، قائلةً: "في الوقت الذي تعرب المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كردستان عن استعدادها الكامل للتحقيق، فإن إقليم كوردستان -كما هو الحال دائماً- سيبقى ملاذاً آمناً لكل الذين يتوجهون إليه، كما أن هذه الإفتراءات التضليلية لن يكون لها أي تأثير على موقفه الثابت".

هذا وكانت مصادر أمنية تركية قالت قبل يومين إن داليا البالغة من العمر 21 عاماً سلمت نفسها في 15 تموز الجاري، بعد إقناعها من قبل فرق الأمن بضرورة الاستسلام.