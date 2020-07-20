داعية سعودي يطلب الدعاء للملك سلمان

ووجه الشيخ الدكتور خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالقصيم، وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، دعوة إلى متابعيه على "تويتر" للدعاء إلى الملك سلمان.

​وكتب "أوصيكم ونفسي بالدعاء لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالصحة والعافية، فهذا من حقه علينا حفظه الله".

وتابع: "اللهم رب الناس، أذهب البأس عن ولي أمرنا الملك سلمان، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا".

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وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.

​ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.

وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.