شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، 326 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 17562 حالة فى المغرب.

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 1010211 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليبلغ إجمالي الوفيات 276 حالة، وتسجيل 211 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التى نجحت فى التعافى من فيروس كورونا إلى 15132.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.