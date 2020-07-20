شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 عنصرًا من ميليشيا الحوثى شرق صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 12 عنصرًا من ميليشيات الحوثى مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران الجيش الوطنى فى جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقى محافظة صنعاء.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري قوله إن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي، التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "نجد العتق" إلا أن أبطال الجيش كانوا لهم بالمرصاد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأسقط أبطال الجيش الوطني طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الحوثية في سماء المنطقة بذات الجبهة.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات تابعة حوثية كانت في طريقها إلى جبهات نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 عنصرًا من ميليشيا الحوثى شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.