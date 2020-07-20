شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأثنين، عن تسجيل 5 حالات جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1223.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية أن الحالات الجديدة جاءت لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من البحرين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة)، مشيرة لتسجيل 4 حالات شفاء، إضافة إلى إجراء 6066 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 519998 فحصا.

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