شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصين يؤكد دعمه للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس ألفلسطينى محمود عباس، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع الرئيس الصينى شى جين بينج، آخر المستجدات على صعيد القضية ألفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولى للموقف ألفلسطينى الهادف إلى منع قيام إسرائيل بتنفيذ مخطط الضم المرفوض عربياً ودوليا.

وأفادت وكالة الأنباء ألفلسطينية (وفا) بأن الرئيس عباس أعرب عن شكره وتقديره لكل الدعم السياسى والاقتصادى الذى تقدمه الصين للشعب ألفلسطينى لمساعدته فى نيل حريته واستقلاله، مثمناً ما قدمته الصين مؤخراً من مساعدات طبية وخبراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومشيدا بالنجاح الذى حققته الصين فى السيطرة على هذ الوباء الخطير، والتقدم على طريق التوصل إلى اللقاح اللازم للخلاص منه.

وأكد الرئيس ألفلسطينى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين، ومواقف الصين الداعمة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية والرافضة للأعمال الأحادية الجانب والمخألفة لقرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصينى موقف بلاده الثابت فى دعم القضية ألفلسطينية العادلة، والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على رفض بلاده للإجراءات الأحادية الجانب التى ستعمل على تقويض فرص تحقيق السلام، خاصة أنها تخألف القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.

ونوه بأن الصين تدعم المقترح الذى قدمه الرئيس ألفلسطينى أمام مجلس الأمن الدولى حول عقد مؤتمر دولى للسلام.. مثمنا الجهود ألفلسطينية لمحاربة فيروس كورونا، مؤكداً ان بلاده حققت نجاحاً مهماً فى سبيل محاصرة ألفيروس، وأنها على استعداد كامل لمواصلة تقديم المساعدة والخبرات المطلوبة للجانب ألفلسطينى فى مجال مواجهة هذا الوباء.

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