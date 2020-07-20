شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: 186 حالة وفاة و3683 إصابة بين الجالية بالعالم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف أبناء الجالية حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إلى 186 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن السفارات الفلسطينية سجلت إصابة 3683 حالة في صفوف الجاليات حول العالم وتعافي 1563 حالة.

وأوضحت الوزارة أن سفارة فلسطين لدى كولومبيا سجلت أول حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بسبب فيروس "كورونا"، كما أفادت سفارة فلسطين لدى الجزائر بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية: 186 حالة وفاة و3683 إصابة بين الجالية بالعالم بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.