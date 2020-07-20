شكرا لقرائتكم خبر عن لبيك اللهم لبيك.. السعودية تستعد لرفع ثوب الكعبة تمهيدا لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لأعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤١هـ.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.

وقد تعذر رؤية هلال شهر ذى الحجة فى المملكة العربية السعودية، فى مرصدى سدير وتمير، وغداً الثلاثاء المكمل لشهر ذى القعدة.

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وكانت المحكمة العليا فى السعودية، دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة، وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أنها ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الإثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ويشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، تبدأ في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.