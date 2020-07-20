شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 سنوات لنجل وزير الدفاع الجزائرى الأسبق بتهمة الفساد المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية تبلغ مليوني دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 126 دينارًا) بحق لطفي نزار نجل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وزوجته مع إصدار أمر دولي بالقبض عليهما.

وأدانت المحكمة المتهمين بغسيل الأموال وإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال مستندات مزورة، وجنحة الحصول على وثائق تصدرها الإدارات العمومية بتقديم أقرارات كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق قوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحق.

يذكر أن خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق ونجله لطفي (هاربان خارج البلاد) أدينا بالسجن 20 عامًا في شهر سبتمبر الماضي، من قبل المحكمة العسكرية بولاية البليدة بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.

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