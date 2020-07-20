شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اول طبيب بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل لبنان اليوم وفاة أول طبيب لبناني بجائحة كورونا، بالغ من العمر 32 عاماً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

وكان الطبيب قد التقط العدوى من مريضة كان يجري لها عمل طبي في إحدى المستشفيات في مدينة صور اللبنانية، وهي المرة الأولى منذ انتشار فيروس في لبنان التي يسجل فيها حالة وفاة لطبيب.