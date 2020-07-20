شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس: لست فى صدام مع أى جهة وأعمل فى نطاق القانون لتحقيق إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التونسى قيس سعيد: "لا يمكن أن يتواصل الوضع الحالى كما هو، ولن أبقى مكتوف الأيدى أمام تهاوى مؤسسات الدولة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأضاف الرئيس التونسى: "لست فى صدام مع أى جهة بل أعمل في نطاق القانون لتحقيق إرادة الشعب". وتابع قيس سعيد: "البرلمان لم يتمكن من ممارسة مهامه ويعيش حالة من الفوضى".

وفى وقت سابق أكدت الرئاسة التونسية عدم صحة ما تردد حول طلب الرئيس التونسى قيس سعيد من رئيس وزراء تونس المستقيل إلياس الفخفاخ تفويض مهامه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء 23 يوليو المقبل، ووجه الرئيس قيس سعيد مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

ووفقا لموقع العربية أمهل الرئيس التونسى الأحزاب والكتل النيابية أسبوعاً لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتقود المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة، وسط حذر بعض الأطراف السياسية والبرلمانية من طريقة المشاورات الكتابية التى أثبتت فشلها فى اختيار رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، وتوقعات بنشوء تحالفات جديدة في المشهد السياسي التونسي.

المواقف الرسمية للأحزاب من المشاورات مع قيس سعيد ومن الأسماء المقترحة ستصدر تباعا بعد أن تعود مختلف الأطراف إلى هياكلها الحزبية نهاية الأسبوع الجارى وبداية الأسبوع القادم، وتؤكد التصريحات الإعلامية للقيادات الحزبية وجود تباين في المواقف وتوجه نحو تحالفات جديدة، بحثاً عن أرضية سياسية وبرلمانية واسعة.