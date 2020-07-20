شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال ذى الحجة فى السعودية وغداً الثلاثاء المكمل لشهر ذى القعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعذر رؤية هلال شهر ذى الحجة فى المملكة العربية السعودية، فى مرصدى سدير وتمير، وغداً الثلاثاء المكمل لشهر ذى القعدة، حسبما أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مشيرة إلى أن عيد الأضحى سيوافق الجمعة 31 يوليو، وأن وقفة عرفة الخميس 30 يوليو.

وقد دعت المحكمة العليا فى السعودية، إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة، وذكرت المحكمة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الاثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

يشار إلى أن مراكز الضبط الأمنى بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت فى منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذى الحجة.

Advertisements

يأتى ذلك تطبيقاً لما أعلنه سابقاً، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للأمر الملكى القاضى بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعتمدة لموسم حج هذا العام، فقد تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.

وفى حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة، وأهاب المصدر بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً فى الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم فى جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أى محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.