شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الكاظمى: داعش يحاول زرع الفرقة بمخططات خبيثة والعراق سيقضى على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالعراق، اليوم الاثنين، أن هناك من يحاول أن يشيع الفرقة بين أبناء شعبنا وواجبنا جميعاً الوقوف ضد هذه المحاولات، فيما عدّ الاتهامات التي توجّه للحشد والجيش وبقية القوات الأمنية أنها باطلة، ومن المعيب تشويه صورة قواتنا البطلة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال الكاظمي خلال اجتماعه مع شيوخ عشائر ووجهاء قضاء الطارمية إن "الشهيد البطل العميد الركن علي حميد، كان مثالا للبطولة والشجاعة في حماية أبناء شعبنا"، مبينا أن "هناك من يحاول أن يشيع الفرقة بين أبناء شعبنا، وواجبنا جميعا الوقوف ضد هذه المحاولات".

وعدّ الكاظمي "الاتهامات التي توجّه للحشد والجيش وبقية القوات الأمنية باطلة، ومن المعيب تشويه صورة قواتنا البطلة"، لافتا إلى أن "عصابات داعش تحاول زرع الفرقة بمخططات خبيثة، ونحن مصرون على قلع جذور الإرهاب".

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وأشار إلى أن "هناك من يبث دعايات مغرضة تستهدف قواتنا البطلة لغايات معينة"، مطالبا "الإدعاء العام بفتح تحقيق مع من اتهم قواتنا البطلة بالباطل، وعمل على تشويه صورتها داخليا وخارج البلد".

وتابع الكاظمي، أن "أهل الطارمية أهلنا، ونحرص على حمايتهم وأمنهم".

من جهتها نفت عشائر الطارمية خلال لقائها الكاظمي "بشكل قاطع أي اعتداءات أو اعتقالات عشوائية حدثت في القضاء"، مؤكدة " الوقوف مع القوات الأمنية ومع القائد العام للقوات المسلحة في تصديهم للإرهابيين".