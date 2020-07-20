شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض الليبى، اليوم الاثنين، عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى إحصاء هو الأعلى منذ رصد تفشى الوباء فى ليبيا.

وأوضح المركز - في النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، وأوردتها بوابة الوسط الليبية - أن هذه الإصابات الجديدة موزعة على 18 بلدية في أنحاء البلاد كافة؛ منها 75 حالة جديدة، و39 حالة مخالطين، كما سجل المركز تماثل 23 حالة للشفاء، وحالة وفاة واحدة.

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