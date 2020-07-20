شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى العمانى يناقش قانون ضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس الشورى العمانى، اليوم، الإثنين، مشروع قانون الضريبة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، حيث تم التصويت على كل مادة على حدة بعد مناقشات مستفيضة على ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، بحسب صحيفة الشبيبة.

وشمل تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، جملة من التعديلات والملاحظات التى أجرتها اللجنة على بعض مواد المشروع البالغ إجمالى عددها (106) مواد، حيث راعى التقرير أهمية توافق المشروع مع الوضع الاقتصادى والمالى للسلطنة والتطلعات المستقبلية لما قد يترتب عنها من آثار على الاقتصاد الوطني.

بحثت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العمانى، والأربعاء الماضى، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل المحالين من الحكومة، وذلك من خلال استضافة جملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والاستماع لآرائهم حول ما ورد فى مشروع القانون من مواد وتقديم ما تراه تلك الجهات من ملاحظات ومقترحات تخدم مشروع القانون.