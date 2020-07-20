شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ فبراير بـ607 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضى بتسجيلها 607 حالات إصابة فى يوم واحد.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 23 ألفًا و691 مصابًا، و1087 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 607 حالات إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 16 ألفًا و400 حالة.

وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء ظهور فيروس "كورونا" بالجزائر في 25 فبراير الماضي.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 64 مصابًا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.