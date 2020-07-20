شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمنى: حفاوة استقبال السيسى لرئيس وزراء اليمن تعكس مكانة مصر الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبد الرقيب فتح، وزير التنمية الإدارية اليمنى، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، بحفاوة اسقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئيس الوزراء ليمنى خلال استقباله اليوم بقصر الاتحادية، مؤكدا أن تلك الحفاوة والدعوة المصرية لرئيس الوزراء بزيارة مصر، جميعها تؤكد مكانة مصر الإقليمية.

وأضاف فتح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر ستبقى قائدة الأمة العربية من خلال دورها الرئيسى فى كل الأحداث، واليمن قيادة وشعبا تعول على هذا الدور المصرى المهم فى كافة الملفات الخاصة باليمن، والأزمات التى تمر بها المنطقة، مشيرا لقوة العلاقات التى تجمع البلدين.

وأشاد بالتغطية الإعلامية المصرية لزيارة رئيس الوزراء، مؤكدا أنها تعبيرا صادقا عن محبة المصريين لليمن، أضاف أن مصر واليمن كيان واحد، مصر العروبة فى قلب كل يمنى، ومنذ الثورة مصر ومساعداته اموجودة فى كل مدينة وقرية يمنية.

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ومن جهة أخرى تغريدة علق فتح على الصورة التى جمعت الرئيس السيسى مع رئيس وزراء اليمن ، فى تغريدة له عبر تويتر، حيث قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على استقبال كبار الزوار وفى الخلفية لوحة توضح خارطة القطر المصرى كتعبير يؤكد عروبية مصر وأنها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وأقطارها .

وقد وصل رئيس وزراء اليمن ظهر أمس القاهرة فى زيارة رسمية لمصر تمتد للأربعاء، تشمل عدة لقاءات من بينها لقاء مع الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كما يقوم بزيارة غدا للعاصمة الإدارية .

ومن جهة أخرى استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ، الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة اليمنية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية أو السياسية أو الميدانية.