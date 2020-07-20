شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 7 إصابات بفيروس كورونا لوافدين من الخارج والإجمالى 1381 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى تونس، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لوافدين من خارج البلاد.

وأوضحت "الصحة التونسية"، وفق بيان نشرته على "فيس بوك"، أنه تمّ إجراء 422 تحليلا مخبريا من بينها 24 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 84245، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 19 تحليلا إيجابيا من بينهم 7 حالات إصابة جديدة وافدة، و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وسجلت تونس حتى الآن 1381 حالة مؤكدة موزعة كالآتى: 1099 حالة شفاء و50 حالة وفاة و232 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهى بصدد المتابعة من بينها 3 حالات إصابة وقع التكفل بهم فى المستشفى.