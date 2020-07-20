تركيا: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 3 إرهابيين ينتمون إلى منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في غارة شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان الإثنين، إن سلاح الجو نفذ غارة على منطقة "الزاب"، بعد رصد تحركات الإرهابيين.

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وأوضحت الوزارة أن الغارة أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين، وأن العمليات متواصلة في المنطقة ضد المنظمة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.