زعماء ومسؤولون عرب يطمئنون على صحة أمير الكويت

الكويت/ الخليج 365

أجرى زعماء ومسؤولون عرب، الإثنين، اتصالات للاطمئنان على صحة أمير الكويت، الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح، عقب نجاح عملية جراحية أجراها صباح الأحد.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تلقي أمیر البلاد، برقیة تھنئة من السلطان العماني، ھیثم بن طارق؛ وعددا من التهاني من كبار المسؤولين الكويتيين، لتهنئته بنجاح العملیة الجراحیة التي أجراھا.

ووفق المصدر ذاته، تلقى ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالات ھاتفیة من ملك الأردن، عبد الله الثاني، والرئیس اليمني، عبد ربه منصور ھادي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للاطمئنان على صحة أمير الكويت.

كما تلقى الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الكويتي، اتصالين ھاتفین، الإثنين، من نظيره السوداني عبد الله حمدوك، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب؛ للاطمئنان على صحة أمير البلاد.

وأجرى أمير الكويت (91 عاما)، عملية جراحية صباح الأحد، "تكللت بالنجاح"، وفق "كونا"، دون أن توضح طبيعة العملية وتفاصيلها.

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والسبت، صدر مرسوم أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول الأمير المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حسب "كونا".

ونص المرسوم الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، على صلاحيات محددة "طوال مدة العملية الجراحية المقررة وإلى حين زوال العارض الصحي".

وأجرى زعماء قطر ومصر، والعراق وفلسطين والسعودية، مساء السبت، اتصالات هاتفية، للاطمئنان على صحة أمير الكويت.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019

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