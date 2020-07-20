“فرانس فوتبول” تلغي “الكرة الذهبية” هذا العام

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أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا، في سابقة تحدث لأول مرة منذ 1956، لأهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.
وقالت المجلة: سبب الإلغاء هو عدم تكافؤ الفرص في المنافسة عليها، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكان عدة نجوم على مقربة من الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، أبرزهم روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ، وكريم بن زيما لاعب ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بخلاف ليونيل ميسي المرشح الدائم عليها وحامل اللقب.
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