الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 لموظفي القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن إجازة موظفي القطاع العام تبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 2 ذي الحجة الموافق 23 /7/2020، ويُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد 19 ذي الحجة الموافق 9/8/2020.

وأضافت أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والعام غير الربحي تكون لمدة 4 أيام تبدأ من نهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة الموافق 29/7/2020، ويُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 13 ذي الحجة الموافق 3/8/2020.