شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. وغداً المكمل لشهر ذي القعدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: لم تتمكّن وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الإثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م. كما تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير وتمير، وبذلك يكون يوم غد الثلاثاء المكمل لشهر ذي القعدة. وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ. Advertisements

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