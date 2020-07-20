شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» لا تزال تفكر في لندن مقراً عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال الشركة الأم والمشغلة لتطبيق «تيك توك»، تدرس إمكانية جعل مقرها الرئيسي في لندن، ولم توقف المحادثات مع الحكومة البريطانية بشأن هذه المسألة، بسبب التوترات المتزايدة بين المملكة المتحدة والصين.
وأفادت صحيفة صنداي تايمز، أن «تيك توك» ماضية في خططها لإنشاء مقر عالمي لها في بريطانيا من شأنه أن يوفر ما يصل إلى ثلاثة آلاف وظيفة، بينما ذكر تقرير آخر أن المحادثات بين وزارة التجارة الدولية والشركة الأم للتطبيق «بيت دانس» توقفت مؤقتاً، بسبب السياق الجغرافي السياسي الأوسع.
وأشار إلى أن دبلن ـ حيث يوجد مكتب كبير لـ«تيك توك» ـ برزت كمتقدم جديد. وقال متحدث باسم «بيت دانس»، إن المملكة المتحدة هي واحدة من أهم أسواقنا على مستوى العالم، مع وجود فريق موهوب ومتنوع في لندن، بما في ذلك القيادة العليا.
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