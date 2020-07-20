ولي عهد الفجيرة: «مسبار الأمل» إنجاز تاريخي ومفخرة للعالم الإسلامي والعربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن «مسبار الأمل» إنجاز تاريخي يعد مفخرة للعالم الإسلامي والعربي، حققته الإمارات كأول دولة عربية تعمل على مشروع من هذا النوع.وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة «نحتفل ونفخر بالانطلاق الناجح لـ «مسبار الأمل»، كأول مشروع عربي إلى المريخ، وفي هذا تأكيد على العزيمة الراسخة والإرادة القوية لدولة الإمارات في تحقيق الأحلام والطموحات، والتي تأخذ مكانها على مستوى العالم وترى النور بفضل الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة في دعم كل ما من شأنه إعلاء مكانة الدولة وجعلها في مصاف الأمم المتقدمة».وأضاف أن هذا الإنجاز التاريخي يعد مفخرة للعالم الإسلامي والعربي، حققته دولة الإمارات كأول دولة عربية تعمل على مشروع من هذا النوع، وأضافته لمسيرة الاتحاد التي لا يتوقف طموحها عن توالي إنجازاتها العالمية الناجحة، وإثراء رصيدها من المشاريع العالمية المتقدمة التي تخدم الإنسانية وتعكس التقدم الحضاري الذي وصلت إليه بعقول أبنائها وجهدهم المتواصل لإنجاح هذه المهمة التاريخية.وأكد أن نجاح إطلاق «مسبار الأمل» أثبت بجدارة التقدم العلمي والتقني الذي تتمتع به دولة الإمارات وإخلاص كوادرها الوطنية المشرفة التي واصلت الليل بالنهار لإنجاح هذه المهمة، كما يدلل على حجم إمكاناتها وخبراتها المعرفية والتكنولوجية في دخول عالم الفضاء برغم التحديات والظروف التي تحيط بالعالم راهناً، سائلاً الله عز وجل أن تكلل المراحل القادمة بالنجاح وتتحقق أهداف هذه الرحلة، لنحتفل في العام القادم بهذا الإنجاز التاريخي في يوبيل الدولة الذهبي وبإكمال 50 عاماً على قيام اتحاد الإمارات الغالية.

(وام)