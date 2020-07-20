ولي عهد الشارقة: «مسبار الأمل» يشكل نقلة نوعية حديثة للبحوث العلمية في مجالات الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تابعنا بكل فخر واعتزاز انطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، الذي سيشكل نقلة نوعية حديثة للبحوث العلمية في مجالات الفضاء، وسيعكس مقدرة المورد البشري الإماراتي على التطوير والابتكار والبحث في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية، والطبيعية، والتطبيقية.وأضاف سموه، في كلمة له بهذه المناسبة: «لا يسعنا في هذا المقام سوى رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو، حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، وإلى الإنسانية جمعاء على هذا المنجز الذي بلا شك سيخدم ببحوثه ونتائجه العالم بأسره».

(وام)