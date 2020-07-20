أكثر من 335 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعه الأول؛ بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر لقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة. وتم خلال الاجتماع الذي عقد، صباح أمس الاثنين - عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد - انتخاب عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الثاني عشر تقريراً شاملاً حول مستجدات مشاريع التطوير المستمرة، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن المؤشرات التي اطلع عليها المجلس؛ أظهرت استمرار الهيئة في تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات ملموسة، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية؛ بسبب الآثار الناتجة عن مكافحة انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19).

وأوضح سموه: إن الإحصاءات أشارت إلى أن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة من خلال التسجيل الفردي أو المجموعات الضريبية ارتفع إلى 335.53 ألف مسجل بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 320.44 ألف مسجل بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1159 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 368 وكيلاً.

وقال سموه: أظهرت البيانات التي اطلع عليها مجلس الإدارة ارتفاعاً كبيراً في معدلات استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، وسرعة إنجاز الهيئة للمعاملات التي تتلقاها من المواطنين عبر منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية»؛ لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين التي تعتمد على إجراءات إلكترونية تتميز بالسهولة، والوضوح والدقة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل أشكال الدعم؛ لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.

وأضاف سموه: وفقاً لإحصاءات الهيئة تم اعتماد 3124 طلباً قدمت من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 205.8 مليون درهم منذ بدء تطبيق هذه الآلية في سبتمبر/أيلول 2018 حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنمو قياسي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 136.7% في قيمة الضريبة المستردة، و108.8% في عدد الطلبات المعتمدة، فتم خلال الشهور الستة الماضية اعتماد 1628 طلباً جديداً بقيمة 118.8 مليون درهم، مقابل اعتماد 1496 طلباً بقيمة 87 مليون درهم منذ بدء التطبيق حتى نهاية 2019.

وأوضح سموه: إن المجلس استعرض تقريراً حول الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الهيئة؛ لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وضمان استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت الجهات المعنية بالدولة باتخاذها؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للاستجابة السريعة والإجراءات العديدة التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية، مشيراً سموه إلى أن الهيئة استمرت في تقديم جميع خدماتها عن بُعد بكفاءة تامة؛ من خلال نظامها الإلكتروني بالكامل الذي يوفر خدمات متطورة؛ لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، بما يتيح إتمام كافة الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي أو الورقي، مما ساعد في المحافظة على الصحة العامة التي تعد في مقدمة الأولويات.

وأضاف سموه: إن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة؛ لمواكبة الإجراءات الاحترازية المهمة التي اتخذتها الإمارات للوقاية من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، فطبقت الهيئة نظام العمل عن بُعد لموظفيها، اعتماداً على أحدث التقنيات؛ وذلك للمحافظة على التباعد الشخصي والوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطط الهيئة المستقبلية؛ لتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وأقر عدداً من السياسات والأنظمة الداخلية الهادفة إلى تحسين وتطوير سير العمل؛ للاستمرار في رفع كفاءة النظام الضريبي.